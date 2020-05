’Nederlanders en ex-prof Real Madrid opgepakt voor cokehandel’

Dat melden verschillende Spaanse media.

De voormalig speler van de topclub is Edwin Congo, die van 1999 tot 2002 onder contract stond bij ’De Koninklijke’. Hij is ook meervoudig international van Colombia, en tegenwoordig co-presentator van een Spaanse sportshow. De voormalig lijfarts van Maradona, Mauricio V., is een andere verdachte die in de boeien is geslagen.

De Colombiaanse ex-profvoetballer Edwin Congo is een van de verdachten in de drugszaak. Hij ontkent er iets mee te maken te hebben.

De bende wordt verdacht van cocaïnesmokkel op ingenieuze wijze. Nadat de gangen van V. – die in het verleden al eerder wegens drugssmokkel is gearresteerd – waren nagegaan, ontdekten rechercheurs dat er coke vanuit Colombia werd geëxporteerd door het met karton te mengen en als verpakkingsmateriaal voor andere producten te gebruiken. Het karton werd in opgeloste cocaïne gedrenkt, waarna de drugs niet meer te zien waren.

In Europa werd de coke met een gespecialiseerd proces weer van het karton gescheiden. In ons land is 1200 kilo geperst karton en meer dan 1000 liter aan chemische producten, die nodig zijn om de drugs weer van het verpakkingsmateriaal te scheiden, in beslag genomen.

Het onderzoek strekte zich uit over meerdere landen. In totaal zijn achttien mensen aangehouden. Congo ontkent overigens de beschuldigingen. „Ik ben onschuldig, heb helemaal niets met deze zaak te maken”, verklaarde hij aan de zender waar hij werkzaam is. Hij erkende wel te handelen in smaragden met andere verdachten in deze zaak.