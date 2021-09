Haagse bronnen: 1,5 meter verdwijnt per 25 september, vanaf dan toegangsbewijs voor horeca en voor drukke plekken

Dat maakt het demissionaire kabinet dinsdag naar verwachting bekend tijdens een persconferentie, melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Horecagelegenheden moeten voorlopig de deuren gesloten houden tussen middernacht en 6 uur ’s morgens, weten ingewijden. Of er meer ruimte komt voor evenementen wordt komende dagen nog besproken. „Het advies blijft wel om afstand te houden en om de basisregels in acht te nemen”, weet een betrokkene.

Een kernteam van het demissionaire kabinet sprak zondagmiddag in het Catshuis met experts van het Outbreak Management Team (OMT) over nieuwe coronaversoepelingen. Er werd gesproken over afschaffen van de anderhalve meter afstand en of er in plaats daarvan op meer plekken een verplicht coronatoegangsbewijs moet komen. Ook werd er gesproken over de mondkapjesplicht en over de vraag of er meer mogelijk is voor de evenementenbranche en de nachthoreca.

Aanstaande dinsdagavond maken demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge op een persconferentie bekend hoe ver de versoepelingen gaan en of de coronacheckapp vaker getoond moet worden. De versoepelingen en de extra maatregel zouden ingaan op zaterdag 25 september.

Mondkapjesplicht in ov

Het lijkt er niet op dat het demissionaire kabinet alle coronamaatregelen laat varen. Vrijdag waarschuwde De Jonge nog dat we niet opeens ’of the hook’ zijn. Voor een besluit genomen wordt over opheffing van de mondkapjesplicht, moet bijvoorbeeld goed overwogen worden welke gevolgen dat heeft voor mensen die zich ’extra kwetsbaar voelen’, zei De Jonge in een reactie. Zeker omdat het ook om mensen gaat die soms afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) komt op de racefiets aan voor het Catshuisberaad over de coronamaatregelen. Ⓒ ANP

Bij de meest recente persconferentie zeiden Rutte en De Jonge te hopen dat rond 20 september de anderhalve meter van tafel zou kunnen. Ook de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies zouden dan komen te vervallen. Eerder werd al bekend dat dit op zijn vroegst 25 september zou worden.