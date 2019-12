New Yorkers meest onbeschofte Amerikanen: ’F*ck off!’

Volgens Business Insider vindt meer dan een derde van de Amerikanen dat New Yorkers de minst beleefde landgenoten zijn. Inwoners van Los Angeles volgen op gepaste afstand (19.7 procent), andere grote steden als Washington DC, Chicago en Boston lopen nog verder achterop (of voorop).

New Yorkers zijn bijna spreekwoordelijk ongeduldig en hebben een hekel aan onder meer langzame voetgangers, toeristen en mensen met rugzakken (in de metro). Verder praten ze veel en vooral luid en „laten ze je niet uitpraten”.

Verslaggevers van de New York Post gingen met de uitslag van de enquête de straat op en vroegen New Yorkers wat zij ervan dachten. „Oprotten met die mensen. De helft van hen is waarschijnlijk nog nooit hier geweest”, aldus de 52-jarige Carmen uit de Bronx tegen de krant.

Daarmee bevestigt zij het beeld van een toerist uit Florida: „Zeker. Iedereen hier is een kl**tzak.”

Sergio Villanueva uit Harlem wil wel toegeven van New Yorkers onbeschoft zijn, „maar dat is niet persoonlijk. We bedoelen er niks mee, zo leven we gewoon.” Een andere man uit Harlem - gevraagd naar zijn mening over het onderzoek - vatte het kernachtiger samen: „F*ck off!”