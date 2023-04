Ontsnapte draaideurboef is Joandry D. (24), eerder gepakt voor straatroven en poging doodslag

Dat melden bronnen uit het gevangeniswezen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de JJI Lelystad kunnen om privacyredenen niks zeggen over de achtergrond van de man. „We betreuren dat het incident heeft plaatsgevonden. Zeker omdat er een begeleider van ons bij betrokken was”, zegt Wim Mulder, woordvoerder van de jeugdinrichting.

De op de Nederlandse Antillen geboren gedetineerde is met 24 jaar veel ouder dan het gros van de veroordeelden in de jeugdgevangenis. „Hij zit er langer dan gebruikelijk is”, erkent ook Mulder. Dat kan betekenen dat D. jeugd-tbs kreeg opgelegd en nog steeds wordt behandeld. Mulder wil daar niets over zeggen.

Verlof

Joandry D. wist op 23 maart tijdens verlof te ontkomen aan zijn begeleider die werd afgetuigd door D. en vier andere mannen die hem omsingelden in zijn auto, zo meldde De Telegraaf dinsdag al. Uit nieuwe informatie vanuit de inrichting blijkt dat D. slechts één dag op verlof was en onder geen beding terug wilde naar de gevangenis. Daarom had hij de begeleider geschopt, bedreigd en geslagen.

Hoe het met de begeleider gaat, wil de inrichting om privacyreden niet zeggen. Het team FastNL, dat voortvluchtige criminelen opspoort, jaagt op D. die als labiel en gevaarlijk wordt gezien. Hij pleegde in ieder geval tussen 2015 en 2018 diverse misdrijven.

In de JJI Lelystad zitten criminelen en zedendelinquenten met een licht verstandelijke beperking, de zogenaamde LVB’ers. Het zijn jongeren met complexe psychische en psychiatrische stoornissen. De inrichting bereidt ze voor op terugkeer in de samenleving. Uit de inrichting in Lelystad ontsnapten vorig jaar ook al meerdere gedetineerden tijdens verlof.