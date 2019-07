Wat is een bekender Limburgs fenomeen: het Vrijthof in Maastricht, of de man die daar op 21 juli zijn honderdste concert verwacht te geven? De 150.000 bezoekers die dit jaar André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra in Maastricht horen optreden, zal het worst wezen: de wereldster en het Vrijthof vormen één geheel.