Paardenredders ruim 1300 keer per jaar in actie

Ieder jaar komen er duizenden meldingen binnen van dierenleed. Bijna een kwart daarvan gaat over paarden en pony’s. „Na katten en honden krijgen wij over paarden en pony’s de meeste meldingen binnen, maar veel mensen lijken niet te weten dat het zo vaak voorkomt”, vertelt Lisanne de Boer, woordvoerder bij de Dierenbescherming.

Gemiddeld is er in 12 procent van de meldingen geen sprake van een overtreding. In de rest van de gevallen is er daadwerkelijk iets aan de hand en moet de LID ingrijpen. Jan Verkuijl, inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) weet er alles van. Hij is in zijn tijd als inspecteur onder andere paarden tegengekomen die ondervoed zijn, met een ingezakte rug, onverzorgde staart en manen en geen goede schuilmogelijkheid hebben.

Bezorgde burgers

Veel van de meldingen komen van gewone, bezorgde burgers. Verkuijl: „Paarden en pony’s staan meestal niet achter de voordeur. Ze staan vaak op een stuk land naast een openbare weg en zijn dus voor iedereen goed zichtbaar.”

De LID kan op verschillende manieren optreden. Soms door een kleine handeling: eisen dat het dier naar een dierenarts gaat. Maar als je het als eigenaar heel bont maakt of niet meewerkt kan de LID er zelf een dierenarts op af sturen. Kosten worden dan verhaald op de eigenaar. Ook kunnen dieren in beslag worden genomen en kan je een dikke prent krijgen.

Een dier is een maatje voor jaren, maar dat betekent dat je ze ook jaren moet verzorgen, weten ze bij de Dierenbescherming. ’Het is geen iPad die je weglegt als je het zat bent’. Ⓒ FOTO ROBIN UTRECHT

Dat er zo veel paardenleed is, heeft verschillende oorzaken, vertelt Verkuijl. „Een pony kan je makkelijk aanschaffen voor een paar centen op een paardenmarkt. Dat komt vaak zat voor: dochterlief wil graag een pony, papa schaft hem aan, maar vervolgens weten ze niet hoe ze het dier moeten huisvesten of welke verzorgingseisen er daarna nog volgen. Ook zie je vaak dat de leukigheid er na een paar maanden vanaf is.”

„Een dier is geen iPad die je weg kan leggen wanneer je het zat bent”, waarschuwt De Boer. „Paarden en pony’s hebben goede verzorging en aandacht nodig en kunnen makkelijk 25 jaar en ouder worden. Dat is een maatje voor een lange periode, maar het is ook poep scheppen voor een lange periode. Houd daar goed rekening mee voordat je zomaar een huisdier koopt.”