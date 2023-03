Premium Het beste van De Telegraaf

Na affaires laten kiezers ’nieuw leiderschap’ links liggen D66 zet hakken in het zand: ’Zijn in deze rol gedwongen’

In de schaduw van het CDA is ook D66 gedecimeerd achtergebleven na de verkiezingen. Kiezers die naar de partij kwamen voor de belofte van het nieuwe leiderschap onder Sigrid Kaag bleven nu thuis, vlogen uit naar de ’linkse wolk’ of stemden zelfs BBB. Toch houdt de partij stug vast aan de koers van de afgelopen maanden. „Wij zijn in deze rol gedwongen.”