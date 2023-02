Jongen ’speelt’ met telefoon vader, bestelt voor 1000 dollar eten: ’Bezorgers bleven maar komen’

De kleine Mason mocht zaterdag voor het naar bed gaan nog even met de telefoon van zijn vader Keith spelen. Wat de vader niet merkte, was dat de jongen de ene na de andere bezorgmaaltijd bestelde. En hij hield het niet bij één maaltijd. Volgens Amerikaanse media bestelde hij voor zeker duizend dollar, waaronder voor 183 dollar aan grote garnalen. Daarnaast bestelde hij een ’eindeloze portie’ friet en ijs. Pas toen hij ook nog eens voor 500 dollar aan pepperoni pizza’s wilde bestellen, liep hij tegen een betaallimiet aan.

„Toen de ene na de andere koerier voor onze deur verscheen, had ik snel door wat er mis was gegaan”, aldus de geschrokken vader. Volgens de ouders ging de deurbel onophoudelijk, die zaterdagavond. Zoonlief bestelde het eten via de app Grubhub. „De bezorgers bleven maar komen. Auto, na auto, na auto.” Er ging bij de vader al snel een lichtje branden en een kijkje in de bestelhistorie van de app bevestigde zijn vermoeden.

Het bestelde eten. Ⓒ Keith Stonehouse

Gelukkig voor de ouders bleef de schade ’beperkt’ tot 1000 dollar. „Als we ook nog voor vijfhonderd dollar aan pizza’s hadden gekregen, had het zeker niet meer in de keuken gepast”, aldus de vader van het gezin, die zich voortaan wel twee keer zal bedenken voordat hij z’n zoon loslaat op zijn telefoon.