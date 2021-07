Van ananassen tot zwarte ringen: dit is de taal van de ruilseksers

Beeld ter illustratie. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - Een man en vrouw die op vakantie waren kregen de schrik van hun leven toen bleek dat ze zich onbedoeld bekend maakten als swingers. Hun badkleding met ananassen blijkt een symbool voor liefhebbers van vrije seks. Pas dus op met wat je draagt op het strand of tijdens het uitgaan, want voor je het weet hijgen er ongewild ruilseksers in je nek.