Priklocaties zwaarbeveiligd na aanslag: ’Dit had ik nooit kunnen verzinnen’

De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek na de ontploffing bij de teststraat in Bovenkarspel. Ⓒ Michel van Bergen

Alkmaar - Alle GGD-teststraten en vaccinatielocaties in Noord-Holland Noord (in totaal twaalf) blijken met camera’s te worden bewaakt. De priktenten worden bovendien 24 uur per dag in de gaten gehouden door aanwezige beveiligers. Het gaat om teststraten in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Opmeer, Bovenkarspel, Den Helder en Den Burg (op Texel) plus inentingsplekken in Alkmaar, Hoorn, Middenmeer, Den Helder en Den Burg. De maatregelen zijn ingesteld na de aanslag bij de teststraat in Bovenkarspel, waar begin maart een vuurwerkbom tot ontploffing werd gebracht en vijf ramen sneuvelden.