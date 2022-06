Pleidooi TNO: lokaal fijnstofbeleid voor meer gezondheidswinst

Blootstelling aan fijnstofdeeltjes in de lucht kunnen leiden tot ernstige gezondheidseffecten. Zo’n 9000 Nederlanders overlijden jaarlijks vroegtijdig aan de gevolgen ervan. De directe zorgkosten zijn een half miljard euro per jaar; dan moet worden gedacht aan ziekenhuiskosten. Indirecte kosten zijn vele malen hoger: als iemand ziek is, kan diegene niet werken. Dat is verlies van productie.

„Fijnstof is nooit gezond. Het is ongezond of ongezonder. Tot op heden hebben we de massa fijnstof in de lucht gemeten en is daar beleid op gevoerd. De uitstoot van fijnstof is flink afgenomen, maar de gezondheidswinst stagneert. Dat komt omdat vooral ultrafijnstof het meest schadelijk is, maar juist weinig weegt. Ultrafijnstof komt in de longen en kan in de bloedbaan komen en zo hart- en vaatziektes veroorzaken. We moeten dus de bronnen en locaties onderzoeken waar vooral de verschillende soorten ultrafijnstof de lucht in gaan en kijken naar de mensen die daar in de buurt zijn”, zegt TNO-onderzoeker Hugo Dernier van der Gon.

Scheepvaart

TNO onderzocht bijvoorbeeld de uitstoot van ultrafijnstof in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daar blijkt de meeste uitstoot van ultrafijnstof bij de scheepvaart te zitten. „Je zou dan bijvoorbeeld kunnen inzetten op het elektrificeren van de scheepvaart, zodat er minder verbrandingsemissie is”, licht de onderzoeker toe. Op twee qua fijnstofuitstoot staan mobiele bronnen. Dat zijn kranen, trucks en shovels die op diesel draaien.

Volgens TNO is het belangrijk om te beginnen om op een aantal slim gekozen locaties goed te kijken naar de bronnen van (ultra)fijnstof, de samenstelling ervan te meten en de te verwachten gezondheidseffecten vast te stellen. De onderzoeker: „Want er kan bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer door Schiphol enorm veel fijnstof worden gemeten, maar als de wind richting zee blaast, is er een ander gezondheidseffect dan wanneer die richting land blaast. Lokaal fijnstofbeleid is dus gewenst.”

TNO stelt dat deze andere manier van kijken naar fijnstofreductie op basis van maximale gezondheidswinst alleen kan slagen door intensieve samenwerking van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, kennisinstellingen als universiteiten en TNO, industriële stakeholders, NGO’s als het Longfonds, en partijen als de GGD en het RIVM.

Verzamelnaam

Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende deeltjes die door de lucht zweven: roetdeeltjes, opstuivend zand, uitlaatgassen, zeezout, plantmateriaal, cementdeeltjes en bijvoorbeeld stukjes afgesleten autoband of wegdek. Fijnstofdeeltjes hebben een doorsnede van maximaal 10 micrometer (µm). Deeltjes bestaand uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak vormen het grootste deel; ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof. Fijnstof verschilt per bron in chemische samenstelling en grootte en daarmee in toxiciteit.