18 maanden jeugddetentie en -tbs voor drievoudige moordpoging

De moeder en zus van het slachtoffer waren ook in de woning aanwezig, zij waren boven.„Het is een wonder dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij deze brand. Dit is met name te danken aan spoedig gealarmeerde en ter plaatse aanwezige hulpdiensten”, aldus de rechtbank Den Bosch. „De verdachte toonde een kille en meedogenloze houding door de wijze waarop hij te werk ging en er vervolgens vandoor ging zonder zich rekenschap te geven van de enorme gevolgen van zijn daad voor de familie, maar ook voor de omwonenden. De rechtbank rekent dit de verdachte heel zwaar aan.” Het huis in Eindhoven raakte volledig onbewoonbaar.

De destijds nog minderjarige verdachte maakte in juli 2020 met een andere jongen een explosief door zwaar vuurwerk aan een flesje benzine vast te maken. Op de scooter gingen ze midden in de nacht naar het huis van de jongen met wie er ruzie was. Ze gooiden de vuurwerkbom door de ruit en gingen er vandoor. Het slachtoffer lag beneden op de bank. Hij wist levend uit huis te komen, maar raakte zeer zwaar verbrand. Zijn revalidatie zal lang duren, is de verwachting.

De rechtbank beschouwt de verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens deskundigen is hij zwakbegaafd met functionele beperkingen en narcistische kenmerken.