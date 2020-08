Cruiseschip gezonken na explosie Beiroet

Volgens het nationale persbureau NNA was het rond 121 meter lange schip aan het aanleggen en raakte het zwaar beschadigd door de explosie alvorens er water binnenstroomde. Alle pogingen om het passagiersschip te redden mislukten.

Zeven andere bemanningsleden raakten gewond.

USAR vertrokken naar Beiroet

Het eerste toestel van het zoek- en reddingsteam USAR (Urban Search and Rescue) is vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Beiroet om daar te helpen na de verwoestende explosie dinsdag in Libanese hoofdstad. Het vrachtvliegtuig met 16 ton aan materiaal steeg kort voor 20.30 uur op. Een passagiersvliegtuig, met daarin 63 reddingswerkers en acht honden, volgt naar verwachting rond 21.00 uur.

Eenmaal in Libanon wil het team „zo snel mogelijk het veld in”, aldus een woordvoerder. Voor overlevenden onder het puin is het van levensbelang dat ze snel worden gevonden. Eerst wordt het gebied verkend, waarna er contact wordt gelegd met het team van Franse reddingswerkers en de Libanese autoriteiten ter plaatse, waarmee USAR samenwerkt.