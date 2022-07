Dag 151 van de invasie LIVE | Litouwen heft verbod op spoortransport naar Kaliningrad op

Douanecontroles tussen het Russische Kaliningrad en Litouwen Ⓒ ANP

De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna vijf maanden. Rusland en Oekraïne hebben in Istanbul een deal gesloten over de export van graan. Maar ondertussen gaat de strijd om de Donbas en het zuiden van Oekraïne fel door. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.