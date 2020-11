Deskundigen: tbs met dwangverpleging voor hoofdverdachte misbruikzaak Zeeland

Tanja D. (44) wordt ervan verdacht dat zij P. behulpzaam is geweest en zou zowel het misbruik door P. als de seksuele exploitatie van haar kinderen hebben gefaciliteerd. Het tweetal stond vrijdag terecht voor de rechtbank in Middelburg. De zaak tegen D. is vrijdag opgeschort naar 18 november, omdat de vrouw tijdens de zitting onwel werd. Volgens haar advocaat lijdt ze aan ernstig nierfalen.

Volgens de deskundigen is het gevaar groot dat P. zonder tbs-behandeling opnieuw in de fout gaat. Zij hebben diverse stoornissen bij de man vastgesteld, waaronder pedofilie en hyperseksualiteit. In 2004 kreeg P. een tweejarige tbs-behandeling met voorwaarden opgelegd, wegens twee zedenmisdrijven.

Het misbruik van de de oudste dochter van D. begon in 2008. Het meisje was toen acht jaar oud. Volgens haar verklaring moest zij jarenlang vrijwel dagelijks met de man naar bed. Ook in het geval van de andere slachtoffers begon het misbruik op zeer jonge leeftijd.

De oudste dochter van D. heeft verder verklaard dat zij vanaf haar zestiende door P. werd meegenomen naar parkeerplaatsen. Daar werd zij onder regie van P. misbruikt door talloze mannen. Justitie heeft er geen bewijs voor gevonden dat P. zich liet betalen door die mannen. Het slachtoffer zou zijn gedrogeerd met slaappillen, ghb en alcohol. Zij schat dat zij dergelijke sessies zo’n driehonderd keer heeft moeten ondergaan. De bezoeken aan parenclubs zouden circa vijftig keer hebben plaatsgevonden.

De oudste dochter schetste in een door haar advocaat voorgedragen verklaring uitvoerig hoe diep het misbruik in haar leven heeft ingegrepen. Voor haar moeder nam zij het niettemin op. De vrouw heeft haar weliswaar niet beschermd, maar dat kwam vooral door de grote invloed die de vaak intimiderende P. op haar had. „Mama heeft ons nooit iets aangedaan. Ze is het slachtoffer geworden van een soort psychopaat, een narcist.”

Tanja D. is volgens haar dochter ernstig ziek en zou niet lang meer te leven hebben. „Ik smeek de rechtbank om mijn moeder naar huis te laten gaan, zodat ik samen met haar nog tijd kan doorbrengen. Zonder haar heeft mijn leven geen zin meer.”

Maandag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis tegen Pascal P. bekend. De man heeft vrijwel niets willen verklaren.