LIVE | Rechtbank begint aan grote Zeeuwse zedenzaak

Luchtopname van Waterlandkerkje, gelegen op Zeeuws Vlaanderen. Ⓒ ANP / HH

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg begint vrijdag aan de behandeling van een grote Zeeuwse zedenzaak. In de zaak, die zich afspeelde in het dorp Waterlandkerkje, staan een 47-jarige man en zijn 44-jarige vriendin terecht. De vrouw zou haar twee dochters elf jaar lang, van 2008 tot 2019, seksueel seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend.