LIVE | Verdachte Zeeuwse zedenzaak onwel, proces onderbroken

Luchtopname van Waterlandkerkje, gelegen op Zeeuws Vlaanderen. Ⓒ ANP / HH

MIDDELBURG - De 44-jarige Tanja D., een van de twee verdachten in de omvangrijke zedenzaak in Zeeland, is vrijdag onwel geworden tijdens de zitting. De rechtbank in Middelburg heeft het proces daarom moeten onderbreken. Er is een ambulance naar het gerechtsgebouw gekomen om de vrouw medische zorg te verlenen