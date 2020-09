Vissers vinden dode man in kanaal bij Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

LELYSTAD - Vissers hebben zaterdag een dode man gevonden in een kanaal bij de Oostvaardersplassen in Flevoland. Hoe hij is overleden, is niet duidelijk. Volgens de politie lag het slachtoffer twee a drie dagen in het kanaal (de Lage Vaart).