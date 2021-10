Krankzinnige trend: drogeren op dansvloer met injectienaald

De meiden worden in het been of in de rug geïnjecteerd met dezelfde drugs die doorgaans in drankjes worden gedaan. Ze proberen zich te verweren door een spijkerjack te dragen.

Onder meer oud-Guardianjournalist Lucy Ward luidt de noodklok. Zij deelt het relaas van haar dochter, eerstejaarsstudente aan een universiteit. Ward junior verhaalt over ’ruim een handvol meiden die zijn gedrogeerd’, seksuele intimidatie, verbale scheldpartijen, aanranding én „het nieuwste wat ze nu doen”, het injecteren.

Bang

„Men is banger dan ooit, maar ik vind het meest angstaanjagend dat niemand nog verbaasd is. We gaan uit in groepen, weigeren een drankje, houden onze telefoon aan en in onze hand. Meiden dragen spijkerjacks omdat het materiaal moeilijker te doordringen is. We accepteren gewoon de nieuwste terreur”, aldus de dochter van Ward.

Dinsdag en woensdag nog deed een studente (19) haar verhaal tegen The Mirror. Zara Owen kreeg tijdens een stapavond een black-out. Ze werd wakker zonder herinneringen. „En dat gebeurt me nooit. Ik drink heel weinig alcohol”, vertelt de studente van de Universiteit van Nottingham.

Prikplek

Vervolgens ontdekte ze een prikafdruk. „In mijn been. Dat was het middelpunt van alle pijn”, vertelt ze tegen de BBC. Ze was „geschokt”, schreef ze op sociale media. „Juist omdat ik altijd mijn glas bedek, alle voorzorgsmaatregelen neem.”

Een vriend had haar gelukkig gezien, verdwaasd rondlopend en vreemd pratend, waarna ze naar huis werd gebracht. Maar de volgende dag moest ze naar het ziekenhuis omdat de injecties het gevaar van HPV of hepatitis geven.

Politie

De politie zegt nog weinig meldingen van de ’drogeren door injectie’ te hebben gehad, maar doet wel onderzoek. „We begrijpen de oprechte zorgen die vrouwen hebben over hun veiligheid, met name in het nachtleven, en we blijven ons absoluut inzetten om voor een veilige plek te zorgen voor vrouwen en meisjes”, zegt detective Paula Bickerdike van West Yorkshire Police.

Op sociale media delen meerdere studenten ervaringen met elkaar vergezeld van foto’s. Ook oud-journaliste Ward krijgt veel reacties. „Vier dochters van me zijn geïnjecteerd in een club afgelopen weekend”, schrijft een Twitteraar. „De meiden zijn geweldig. Ze hebben alles gedaan wat je kunt verwachten van ze, en meer. Maar ik had gehoopt dat ze dit nooit mee hoeven maken.”

Tegen The Mirror vertelt een vrouw anoniem haar verhaal. „Ik stond in een grote groep en voelde iets scherps in mijn dij. Een stuk of vijf mensen wilden me passeren, dus ik vermoedde nog niets. Ik voelde me goed de hele nacht, maar zag later een prikafdruk. Waarschijnlijk heeft iemand het geprobeerd, maar het mislukte.”

„Ik ben er doodziek van. God mag weten wat deze mensen van plan zijn met jonge meiden maar ik wil er niet aan denken.”