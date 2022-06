Nelson M. van verboden pedofielenclub Martijn met wapen en kinderporno opgepakt in Mexico

M. vluchtte vorig jaar uit Nederland waar verschillende strafzaken tegen hem lopen. Met zijn vlucht naar Mexico probeerde M. zijn straffen, onder meer voor bezit kinderporno, te ontlopen. Het is nog onduidelijk of Nederland om zijn uitlevering gaat vragen.

Ook de Amerikaanse organisatie Operation Underground Railroad (O.U.R.) en het Nederland gevestigde ‘Free a Girl’ bevestigen tegenover De Telegraaf dat Nelson M. zondag om vijf uur ’s middags lokale tijd in Mexico Stad bij een politieoperatie is opgepakt. Evelien Hölsken van Free a Girl: ,,We zijn onder de indruk van de vaardigheid en toewijding politie in Mexico Stad om kinderen te beschermen tegen dit soort roofdieren. We zijn erg opgelucht dat Nelson M. is gearresteerd omdat hij een ernstig gevaar vormde voor kinderen in Mexico. Onze informatie hierover hebben we met de autoriteiten gedeeld en dat leidde tot de arrestatie.’’

Free a Girl is al afgelopen maart een petitie gestart om te voorkomen dat Nelson M. politiek asiel zou krijgen in Mexico.

’Lakse houding Nederland’

Evelien Hölsken is totaal niet te spreken over de in haar ogen lakse houding van Nederland na de vlucht van Nelson M. naar Mexico: ,,We zijn teleurgesteld dat de Nederlandse politie hem niet op de internationale opsporingslijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. Het OM deed niets om te voorkomen dat Nelson M. zich opnieuw met dergelijke misdaden zou bezighouden. Kinderen over de hele wereld moeten tegen dit soort mensen worden beschermd.’’

Met Operation Underground Railroad strijdt de Nederlandse organisatie tegen seksuele uitbuiting van kinderen: ,,We hebben nauw samengewerkt met de Mexicaanse autoriteiten om de kindermisbruiker achter de tralies te krijgen. Dat heeft geleid tot de arrestatie.’’ Mexico staat bekend als een paradijs voor pedo-seksuele kindermisbruikers.

Pedoclub Martijn

M. is al geruime tijd voor de Nederlandse justitie op de vlucht waar hij onder meer wordt vervolg voor bezit van kinderporno. Begin februari diende voor de rechtbank in Rotterdam nog een strafzaak tegen M. en twee andere verdachten. Het drietal wordt verdacht van het voortzetten van de Pedoclub Martijn die al in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. De drie pedo-activisten ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer.

Het drietal verscheen niet bij de zitting. M.’s advocaat Theo Hiddema verklaarde dat Nelson M. in Mexico politiek asiel had aangevraagd. „De vereniging Martijn draagt bij aan een subcultuur waarin seks met kinderen als normaal wordt gezien”, zei de officier van justitie die tegen het drietal één jaar cel eiste.

De verdachten zouden hun illegale activiteiten voor Martijn voornamelijk via sociale media hebben voortgezet. Ook zouden ze zich volgens justitie schuldig hebben gemaakt aan verspreiding van het zogeheten ’pedohandboek’, dat in Duitsland al geruime tijd is verboden, maar in Nederland formeel nog niet. In dat manifest staan tips hoe kinderen zijn te misbruiken zonder dat er sporen worden achtergelaten.

Wie is Nelson M.?

Nelson M. strijdt al vele jaren voor het legaliseren van seks tussen jonge kinderen en volwassen. Al in 2015 kwam hij daar openlijk voor uit met een publicatie in De Volkskrant. In verschillende uitlatingen stelt M. een kind al vanaf twee jaar oud zelf kan bepalen of het wel of geen seks wil met een volwassene.

Nelson M. is ook een van de oprichters van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), in de volksmond de Pedo-partij genoemd. De PVND wilde privébezit van kinderpornografie, bestialiteit en necrofilie legaliseren, net als seks tussen kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Op inmiddels verwijderde Tweets schepte M. op over een relatie met een 5-jarige kleuter die bij hem zou slapen.

In 2019 werd hij bekend met de actie #PedoPride onder de naam ‘Kinderbevrijdingsfront’ en eiste hij een plek op tijdens Pride Amsterdam tot woede van de deelnemers. De politie nam zijn folders in beslag en M. werd gesommeerd te vertrekken.

RTL Nieuws infiltreerde in besloten e-mailgroep, waarin M. actief was, met oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Vereniging Martijn en ontdekte dat tips om kinderen te misbruiken werden gedeeld.

Vorig jaar nog werd M. gearresteerd voor het bezit van kinderporno. Hij wachtte zijn proces niet af en ging naar Mexico waar hij afgelopen zondag is opgepakt.