Vrouw zwaargewond na zwemtochtje met bultruggen

Dat schrijven internationale media waaronder de BBC. De vrouw maakte afgelopen zaterdag deel uit van een toeristische tour bij het populaire Ningaloo Reef, een idyllisch koraalrif gelegen in een azuurblauwe zee.

De vrouw zou interne bloedingen en gebroken ribben hebben. De lokale ambulancedienst spreekt van ’een klap’. Volgens onbevestigde bronnen zou ze tussen twee bultruggen - die tot 19 meter lang kunnen worden - klem hebben gezeten.

De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis in Perth, waar ze in ’ernstige maar stabiele toestand’ verkeert.

Zwemmen met bultruggen: een proef

Samen met andere gasten, veelal toeristen, was de vrouw bezig met een snorkeltour, op slechts een paar honderd meter van de kust.

De politie onderzoekt om wat voor een toer het ging. Er loopt op dit moment een vijfjaarse proef waarbij wordt gezwommen met bultruggen, onder auspiciën van het Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA). Vijftien groepen hebben een licentie. Ze mogen steeds negen zwemmers meenemen. Het advies daarbij is zeker 15 meter van de dieren af te blijven.

Zwemmers in de buurt van bultruggen in het Ningaloo Reef, vastgelegd door fotograaf Paul Carlyon. Ⓒ Paul Carlyon/Solent News/REX/Shutterstock

Het DBCA meldt dat het ’nauw samenwerkt met de industrie en de betrokken touroperators om te bekijken hoe het incident heeft kunnen voorkomen’. Zwemmen met bultruggen neemt per definitie risico’s met zich mee, aldus een woordvoerder tegen de BBC.

Nieuwsgierig

Al 10.000 mensen hebben volgens het DBCA met bultruggen gezwommen zonder serieuze incidenten. Fotograaf Paul Carlyon maakte in 2017 foto’s van de zwemtours. „We hadden soms hele nieuwsgierige walvissen die dan stopten, en terugkwamen om een beter kijkje te nemen bij de zwemmers.”

Bij het razend populaire koraalrif wordt vaker gezwommen met dieren, onder meer ook met walvishaaien.

Een toerist met een jonge walvishaai bij het Ningaloo Reef. Ⓒ Mark Gamba / Gallery Stock/Holla

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.