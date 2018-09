Moet ik nou uitleggen dat ik geen verstandelijke beperking heb?

De mevrouw bij wie ik net de koffie heb uitgeserveerd (met een stukje brownie, een glas water en een toefje slagroom met butterscotchsiroop), kijkt me vriendelijk aan. "Heel erg bedankt," zegt ze, "netjes gedaan hoor." Hm, een beetje ongemakkelijk dit.

Anekdote

Moet ik nou uitleggen dat ik niet een regulier personeelslid ben van Brownies&downieS, maar een journalist die een dagje meeloopt en dus geen verstandelijke beperking heeft? Ik besluit het maar zo te laten. Het is al lastig genoeg om de koffie niet over het kopje te laten gutsen. Laat ik het leven niet nog ingewikkelder maken.

Als ik de anekdote later vertel aan Mandy de Boer (27), een van de eigenaren van de in Haarlem gevestigde franchise van de lunchroomketen, moet ze daar hartelijk om lachen. "Dat overkomt mij ook weleens", zegt ze.

Beperking

,,Niet aan iedereen die hier werkt, is meteen te zien dat het voor die persoon lastig is om mee te draaien in de gewone maatschappij. Sommigen hebben een handicap die niet zichtbaar is en eigenlijk hebben zij het moeilijker dan degenen bij wie je meteen ziet dat ze anders zijn.

In de 'buitenwereld' komen ze traag of raar over, mensen ergeren zich daaraan. Maar hier weten de gasten dat ze bediend worden door iemand met een beperking, ook als je dat niet op het eerste gezicht ziet. Daardoor zijn ze veel geduldiger."

Dierentuin

Op zaterdag werken er ook mensen zonder beperking mee. ,,Anders kunnen we de drukte niet aan. Soms vragen de gasten dan: 'Wie zijn nou de downies?' Maar daar geven we geen antwoord op. Dit is een gewoon restaurant waar toevallig ook mensen werken die anders zijn. Het is géén dierentuin."

