OM eist jaar gevangenisstraf tegen verdachten van brandstichting in zendmast

De brand werd gesticht in de nacht van 9 op 10 april vorig jaar en was onderdeel van een reeks van in totaal 29 zendmastbranden in anderhalve maand tijd.

De mast in Dronten stond aan de Guldendreef. Volgens het OM is onder meer uit afgeluisterde telefoongesprekken gebleken dat drie verdachten bij een pompstation een jerrycan met benzine vulden, om daarmee vervolgens naar de zendmast te rijden en de schakelkast daarvan in brand te steken. De jerrycan is later bij de mast gevonden. Ook werd een handdoek aangetroffen, met daarop DNA-sporen van een van de verdachten.

Door het in brand steken van de schakelkast konden mensen die in de buurt van de mast wonen tijdelijk geen gebruikmaken van hun telefoon en internet. Ze zouden dan geen hulpdiensten kunnen bereiken in geval van nood. Het OM rekent dit de verdachten zwaar aan en heeft dat laten doorklinken in de strafeis.