Meerderheid bezoekers illegaal feest Utrecht was minderjarig, ook ouders beboet

Niet alleen tieners, maar ook ouders werden maandagavond op de bon geslingerd omdat zij hun kind na het ingaan van de avondklok nog naar het feest brachten. Even na 23.00 uur maakten agenten een einde aan de bijeenkomst aan de Nautilusweg.

In de loods waren 120 jongeren aan het dansen en alcohol aan het drinken toen de politie binnenviel. In totaal zijn 57 personen ter plaatse bekeurd voor het overtreden van één of meer coronamaatregelen. Acht personen zijn aangehouden voor het organiseren van het feest en 54 jongeren kregen een bon omdat zij geen identiteitsbewijs bij zich hadden. „Twee aanwezigen gedroegen zich recalcitrant en verzetten zich tegen hun aanhouding. In deze twee gevallen is gepast geweld gebruikt”, aldus de politie die benadrukt dat er geen gebruik is gemaakt van de wapenstok.