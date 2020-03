Ontsnapt uit hel op de Wallen: ’Het was vernederend’

De Wallen in Amsterdam. Tsvetelina Stoyanova staat niet op de foto. Ⓒ AFP

Ex-prostituee Tsvetelina Stoyanova heeft grote bezwaren tegen de plannen in Amsterdam met de rosse buurt. De Bulgaarse is een van de vele Oostblok-vrouwen die naar de seksindustrie in ons land werden gedwongen. Ze had naar eigen zeggen dagen dat ze wel dertig klanten afwerkte en verdiende zo een fortuin voor haar pooier. Stoyanova ziet niets in een Wallen-hotel, maar zet zich inmiddels wel volop in voor slachtoffers van vrouwenhandel. Ze vertelt haar indrukwekkende verhaal.