Fandorpen Qatar blijven grotendeels leeg: ’Hou mijn hart vast als er meer supporters komen’

„Het strand, kunt u mij zeggen hoe ik bij het strand kom?”

Met een zweem van ergernis loopt Carl Lubek uit Cardiff af op de bewakingsagenten van het Qetaifan Beach Fest in Lusail, in het noorden van Doha. Hij is een gast van de naburige camping en heeft er een slechte nacht op zitten.

„De bedden zijn goed en het was ook niet te warm om te slapen, maar de vliegen zijn een groot probleem hier. Ze zitten echt overal, ik heb geen oog dicht gedaan. Nu wil ik graag even in zee duiken om te ontspannen. Maar het strand is afgesloten en ze laten me niet binnen.”

’Gratis’ drankjes: 500 dollar

Doha mag dan prachtig gelegen zijn aan de Perzische Golf, openbare stranden zoals in Europa vind je er niet. Er zijn wel badplaatsen die bij grote luxehotels horen. En voor de wereldbeker voetbal werd in de noordoostelijke uithoek van de zeedijk, op het eiland Qetaifan, een zone afgezet voor een strandfestival. De entree voor een dag bedraagt 65 Amerikaanse dollar (63 euro), 500 dollar (486 euro) voor wie ’gratis’ drankjes wil nuttigen en 1.500 dollar (1.459 euro) voor wie toegang wil tot het vipgedeelte. Op de openingsavond van het WK liep het alvast fout. Het reuzenscherm om de openingswedstrijd te volgen, was niet op tijd klaar en de aanwezige fans konden niet anders dan met taxi’s naar het centrum gaan.

„Ik probeerde naar het officiële fanfestival in het centrum van Doha te gaan, maar daar was het een chaos”, vertelt Freddy Salazar, een Costa Ricaan die in het Amerikaanse Texas woont. „Ik was er vier uur voor de wedstrijd, maar ik vond het er gevaarlijk druk. De Qatarezen zijn het duidelijk niet gewend om met mensenmassa’s om te gaan. Gelukkig stonden er langs de Corniche (een promenade langs de kust, red.) enkele schermen opgesteld waar ik de wedstrijd kon volgen.”

Intussen is het scherm geïnstalleerd en kan de festivalorganisatie op meer fans hopen. Maandag waren die er nauwelijks. De camping die bij het festival hoort, heeft 1.800 bedden, maar die zijn bijna allemaal onbeslapen. Ook de officiële ’fandorpen’, waarbij de fans niet in tenten maar cabines slapen, zijn zo goed als leeg. Dat is onder meer het geval in Rawdat Al Jahhaniya, in het westen van de stad. Veel fans hebben ervoor gekozen goedkoper te logeren in Dubai en over en weer te vliegen voor de matchen.

Mannen, mannen en twee vrouwen

„Er is weinig volk, maar we klagen niet”, zegt Juan Carlos Flores, een Mexicaan uit Vera Cruz die met een Arabische hoofddoek op het strand is gaan zitten. „Er is zon, voetbal en bier. Het humeur van Mexicanen kan je niet kapot krijgen.”

Zijn landgenoot Ariel Ramón is voorzichtiger. „Voor 200 dollar per nacht had ik op zijn minst een eigen badkamer verwacht”, zegt de jongeman uit Mexico City. „Er zijn maar enkele wc’s en douches voor een hele camping. Ik hou mijn hart vast als er meer gasten komen.”

„Jij bent nog jong”, antwoordt Juan Carlos Flores. „Ik heb heel mijn leven op booreilanden gewerkt. Daar had je nauwelijks privacy en moest je altijd het sanitair delen. Maar ik ben het wel met je eens: het is duur voor wat het is.”

Wie op het kunstmatig zandstrand een parasol en twee ligbedden wil huren, betaalt 300 Qatarese rial of zo’n 80 euro. Op de camping en in de fandorpen zien we uitsluitend mannen. Twee Argentijnse vrouwen in bikini vormen de uitzondering op de regel.

„De Qatarezen proberen zich in onze cultuur in te leven”, zegt Freddy Salazar. „Ze moeten alleen nog zoveel leren. Om een voorbeeld te geven: ze beseffen niet dat supporters die alcohol drinken vaker moeten plassen. Dus zijn er nergens in de stad toiletten. Het zijn kleine ongemakken die ze hopelijk snel aanpakken. Want ze doen echt hun best.”

Carl Lubek is ondertussen tot bij het strand aangekomen en is in de zee gesprongen. Nu is het tijd om zijn Wales-shirt aan te trekken en zich bij het leger van 3.000 Welshe fans in de binnenstad te voegen. Het is 64 jaar geleden dat hun land een WK-match speelde. Met hun gezangen palmden ze maandagavond Doha in. Na de schijnvertoning van de openingsmatch lijkt het WK in Qatar nu echt begonnen.