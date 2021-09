15-jarige jongen ernstig mishandeld met vermoedelijk mes in Hoogkarspel

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

HOOGKARSPEL - Een jongen van 15 jaar is in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer geworden van een zware mishandeling. Dat meldt de politie. De mishandeling gebeurde op de Noordervoert in de Noord-Hollandse plaats Hoogkarspel.