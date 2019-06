Vrouw bevalt en doet 30 minuten later examen

Ze blokte op Engels, wiskunde en een lokale taal. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

ADDIS ABEBA - Een vrouw in Ethiopië heeft 30 minuten nadat ze was bevallen van een zoon haar schoolexamens afgelegd in het ziekenhuis. De 21-jarige Almaz Derese wilde niet wachten tot volgend schooljaar. De vrouw had gehoopt voor de bevalling examens te kunnen doen, maar vanwege de ramadan waren deze uitgesteld.