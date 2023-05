Kijkers van basketbalfinale woest: krijgen kleine zeemeermin te zien

In deze basketbalfinale stonden de clubs Celtics en Miami Heat tegenover elkaar. Via YouTube was de pot live te volgen maar helaas kreeg zender TNT precies in de laatste vijf minuten te maken met een grote storing.

Als gevolg hiervan kregen kijkers herhaaldelijk de advertentie voor de film: The Little Mermaid te zien, en precies daar hadden ze allesbehalve trek in.

Op Twitter gingen mensen dan ook tekeer. „Ik heb de kleine zeemeermin nu al vijftig keer voorbij zien zwemmen, repareer je app YouTube!”, en: „Ik betaal 80 dollar per maand hiervoor! Wat een ramp”, luidt het.

YouTube heeft uiteindelijk hun excuses aangeboden voor de technische problemen. Maar helaas hebben de fans de glansrijke overwinning van Miami Heat op Celtics moeten missen.