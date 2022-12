Goot zijn ex-vrouw over met benzine Familiedrama in België: man doodt ex-vrouw, twee kinderen en zichzelf

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Venema Media

VAUDIGNIES - In Vaudignies, in de Belgische provincie Henegouwen, zijn binnen één familie vier doden gevallen. Een man bracht er vrijdagnamiddag zijn ex-vrouw om het leven door haar op de stoep van haar woning met benzine te overgieten en in brand te steken. Het lichaam van de man werd even later samen met de lichamen van zijn twee jonge kinderen in de buurt van de woning aangetroffen in een uitgebrande wagen, melden lokale media.