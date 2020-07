Enorme fietsenstalling geopend bij station Den Haag CS

De fietsenstalling zou eigenlijk al een paar maanden geleden in gebruik worden genomen, maar dat liep door het coronavirus vertraging op.

Op de wanden van de nieuwe fietsenstalling staan zeventien bekende Haagse gebouwen afgebeeld. Over een vlak van ruim duizend vierkante meter zijn onder meer de Ridderzaal, het Vredespaleis en het Kunstmuseum te zien.

Bovenop de ondergrondse stalling moeten twee torens van ongeveer 90 meter verrijzen. Daarin komen winkels, woningen en horeca. De bouw daarvan begint later dit jaar. Voor bezoekers moet het plein bij het station een entree naar de binnenstad worden. Het is niet bekend hoeveel de bouw gaat kosten.

Aan de bouw is jaren van gesteggel voorafgegaan. Eerst zou op het Koningin Julianaplein (’KJ-plein’) een 93 meter hoge toren van Rem Koolhaas verrijzen. In het M-vormige gebouw zouden woningen en kantoren komen. Het plein was al opgebroken en de grond werd bouwrijp gemaakt, maar in 2010 trok Den Haag alsnog de stekker uit het plan vanwege financiële risico’s. Het plein werd weer bestraat, waarna een nieuw ontwerp kwam.

Ook station Den Haag CS zelf is de afgelopen jaren flink verbouwd, net als de omgeving. Den Haag wil de komende jaren veel woontorens bouwen rond de stations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI om de verwachte groei van de bevolking op te vangen. Den Haag heeft momenteel ongeveer 540.000 inwoners en in de komende twintig jaar komen daar waarschijnlijk nog eens 100.000 burgers bij.