Zware hagelbuien trekken over Nederland

De waarschuwing duurt vooralsnog tot eind van de middag, schat ze in.

Ook elders trekken onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land waarbij ook kans op forse hagel en windstoten is. De buien verlaten in de eerste helft van de avond het oosten van het land.

Code oranje geldt tot 17.00 uur. De onweersbuien trekken richting het oosten en verlaten in de loop van de avond het land.

Code geel blijft in het merendeel van het land tot 21.00 uur van kracht.