Merlijne (16) zat avondje bij Jinek en nu is ze model

Nietsvermoedend zat Merlijne begin dit jaar een avond in het publiek van Jinek, terwijl haar vader sprak over gaswinningsproblematiek in Groningen. Claudio Minnai, eigenaar van Ulla models Amsterdam was een van je kijkers en scoutte het 16-jarige meisje uit Groningen. Of de Groningse schone nu fulltime model is? Nee, eerst even haar havo-diploma halen!