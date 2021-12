Kopstuk Mocro-maffia Saïd Razzouki overgebracht naar EBI Vught

Dat melden meerdere bronnen van De Telegraaf en wordt bevestigd door zijn advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land. Het Openbaar Ministerie was onbereikbaar voor commentaar. Razzouki werd in zwaarbeveiligd transport, inclusief politiehelikopter vervoerd naar de EBI in Vught.

Said Razzouki is volgens bronnen dinsdagochtend overgebracht naar de EBI in Vught nadat hij op vliegbasis Eindhoven was aangekomen vanuit Colombia. Ⓒ Bart Meesters

Hij wordt samen met Taghi verdacht van het opdracht geven voor meerdere liquidaties en het leiding geven aan een criminele organisatie die als oogmerk had om onderwereldmoorden te plegen.

In juli besloot het Hooggerechtshof in Colombia dat Razzouki kon worden uitgeleverd.

De 49-jarige Razzouki werd in februari vorig jaar gearresteerd in een voorstad van Medellín in Colombia, nadat hij jarenland uit handen van de politie had weten te blijven. Enkele maanden geleden werd door Colombia al besloten dat hij mocht worden uitgeleverd, maar zijn aankomst liet nog op zich wachten.

In het Marengoproces staan in totaal 17 verdachten, onder wie twee broers van Razzouki, terecht voor meerdere moorden en moordpogingen.

