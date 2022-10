Premium Het beste van De Telegraaf

Stortvloed aan meldingen Bedreiging politici bijna verdubbeld: ’Kamerleden en regering zijn een soort kop van Jut geworden’

Door Gerda Frankenhuis

Een politiepost voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag nadat een man met een fakkel voor haar deur verscheen Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Den Haag - Het aantal Tweede Kamerleden en bewindslieden dat ernstig wordt bedreigd, waaronder met de dood, is dit jaar bijna verdubbeld. Het Team Bedreigde Politici (TBP) kreeg in de eerste negen maanden van 2022 te maken met 1032 meldingen van bedreigingen, waarbij het ook gaat om oproepen tot geweld. Vorig jaar waren dat er in totaal 588, in 2020 600. In 2019 telde de politie 393 meldingen.