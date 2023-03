Woningen Apeldoorn ontruimd na vondst mogelijk explosief

APELDOORN - Bij een woning in de Nobelstraat in Apeldoorn is zondagavond mogelijk een handgranaat gevonden. De politie heeft de straat afgezet en omliggende woningen ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of het inderdaad om een explosief gaat.