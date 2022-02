LIVE | OM eist jaar cel tegen leden van verboden pedofielenvereniging

Onze verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszitting aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit verhaal.

Het gaat om Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo en Nelson M. (27) uit Lelystad. Ze zijn niet bij hun strafzaak aanwezig. M. heeft volgens zijn advocaat Theo Hiddema politiek asiel aangevraagd in Mexico.

De drie verdachten zouden online hebben gestreden voor het legaliseren van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Ze ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer. Dat gebeurde volgens het OM tussen april 2014 en maart 2021 met publicaties op websites en sociale media en door het versturen van e-mails naar leden op een mailinglist.

„De vereniging Martijn draagt bij aan een subcultuur waarin seks met kinderen als normaal wordt gezien”, zei de officier van justitie. Op zijn website heeft U. volgens het OM kinderen als seksuele wezens omschreven. De J. zou de site hebben ontworpen en het technisch beheer hebben verzorgd.

Tegen Nelson M., is dinsdag een nieuwe aangifte gedaan. Volgens Marcel Jeninga van Stichting Strijd Tegen Misbruik heeft M. zich schuldig gemaakt aan laster tegen hem.

M. werd woensdagochtend vanaf 9 uur in de rechtbank van Rotterdam bijgestaan door advocaat Theo Hiddema. Hij zou volgens de verdenking van justitie samen met medeleden Marthijn Uittenbogaard en Norbert de J. de activiteiten van Martijn vanaf het verbod in 2014 tot en met maart vorig jaar hebben voortgezet.

Jeninga, vader van een in het verleden misbruikte dochter, is degene die ontdekte dat ’Martijn’ de uitspraak van de Hoge Raad aan zijn laars lapt en, ondergronds, gewoon doorgaat met zijn strijd om seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen te legaliseren en normaliseren.

Dat leidde al eerder tot aanvallen tegen hem. Jeninga zou onlangs via sociale media wederom een bericht van M. hebben ontvangen, in het bezit van De Telegraaf, waarin deze onder andere zegt te hopen dat de drijvende kracht achter de Stichting Strijd Tegen Misbruik ’snel een einde aan zijn sneue leventje maakt’. De aangifte maakt overigens geen deel uit van de rechtszaak.

Jurist Yme Drost, ingeschakeld door Jeninga, bevestigt dat er aangifte is gedaan tegen M., die zelf een verzoek van De Telegraaf om een reactie naast zich neerlegde. De 27-jarige Lelystedeling kwam al eerder in opspraak na het BnnVara-programma Danny op straat, waarin hij werd geïnterviewd.

Zijn opvattingen over vrije seks tussen volwassenen en kinderen hadden veel commotie in de samenleving tot gevolg, en leidden tot een petitie van buurtbewoners om hem uit zijn appartement te krijgen, en zelfs tot een oploop van woedende mensen die hem thuis wilden opzoeken, waarna hij moest onderduiken.

Uittenbogaard is bekend als voorzitter van Martijn en voorheen ook van de politieke partij PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit). De in Leiden geboren verdachte zou volgens verschillende berichten vlak voor de rechtszaak naar het buitenland hebben willen vertrekken, waarbij onder andere Ecuador werd genoemd.

Zijn huis zou inmiddels zelfs zijn verkocht. Ook Uittenbogaard, die in het verleden eveneens te maken had met dreiging rond zijn woning, reageerde niet op een verzoek om een reactie op zijn situatie.

De verdachten zouden hun activiteiten voor Martijn voornamelijk via sociale media hebben voortgezet. Ook zouden ze zich volgens justitie schuldig hebben gemaakt aan verspreiding van het zogeheten ’pedohandboek’, dat in Duitsland al geruime tijd is verboden, maar in Nederland formeel nog niet. In dat manifest staan tips hoe kinderen zijn te misbruiken zonder dat er sporen worden achtergelaten.

Over Uittenbogaard maakte het Openbaar Ministerie in een eerdere zitting, begin 2020, bekend dat bij een inval in zijn woning een compleet ingerichte kinderkamer zou zijn ontdekt, terwijl de verdachte – die de beschuldiging ontkent – en zijn partner geen kinderen hebben. Ook werden bij de huiszoeking allerlei seksattributen in beslag genomen.

De verdachten waren uiteindelijk niet aanwezig. Uittenbogaard en De J. lieten doorschemeren verstek te laten gaan, Nelson M. lijkt wel te komen. De rechter kan de verdachten overigens verplichten alsnog te verschijnen bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak. In dat geval zal de zaak woensdag later beginnen.

Jeninga zal de zitting overigens niet in persoon bijwonen, wegens dreiging tegen hem. Met zijn raadsman zal hij het verloop digitaal op een andere locatie volgen.