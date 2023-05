Overleden topatlete Tori Bowie (32) was ruim 7 maanden zwanger

Tori Bowie was een specialiste op de sprint, maar waagde zich ook aan verspringen. De succesvolle Amerikaanse overleed twee dagen geleden op 2 mei in Florida en zo verloor de atletiek veel te vroeg een ware topatlete.

Vrienden en buren hebben onthuld dat Bowie bovendien ruim 7 maanden zwanger was toen ze stierf in haar woning in Winter Garden, een buitenwijk van Orlando. Dat bracht de Britse krant DailyMail naar buiten. „Ze was een magere vrouw en het leek alsof ze een halve basketbal onder haar shirt had”, verklaarde een van de buren.

Schrijnende toestanden

Diezelfde buren schetsen ook een schrijnend beeld van Bowie. „Ik kwam een keer mijn huis uit en ze stond daar op straat gewoon met een mes te zwaaien terwijl ze tegen een man schreeuwde”, herinnert buurvrouw Zehra Ugurlu zich. „We kregen haar uiteindelijk weer kalm, maar het was toch zeer verontrustend.”

Ze kampte ook nog eens met hoge schulden om haar huis af te betalen, verzamelde de voorbije jaren een karrenvracht aan boetes en kampte met persoonlijke demonen. Zo bekogelde ze de overburen nog met eieren zonder aanwijsbare reden.

„We hoorden regelmatig geschreeuw of harde muziek midden in de nacht. Maar wat me schokte, was dat ze de laatste tijd veel beter leek te zijn geworden’, verklaarde een andere buurvrouw en vriendin van Bowie. „Een baby krijgen leek haar gelukkiger te maken. Dat maakt het zo triest. We hebben het over twee verloren levens.”

Toch had Bowie het zichtbaar moeilijk. Ook haar zus Tamarra hintte op sociale media op mentale problemen. Met haar dood zou volgens onderzoeken geen kwaad opzet gemoeid zijn. Mogelijk werden haar demonen haar toch te veel.