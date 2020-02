Twee nieuwe arrestaties in zaak Britse ’dodentruck’

Politie verplaatst de truck waarin de stoffelijke overschotten werden aangetroffen. Ⓒ REUTERS

LONDEN - De Britse politie heeft twee arrestaties verricht in verband met de vondst van 39 doden in een koelwagen in de plaats Grays bij Londen, in oktober vorig jaar. Het totale aantal mensen dat vastzit in verband met de zaak komt daarmee op zestien, van wie er tien vastzitten in Vietnam.