Premium Het beste van De Telegraaf

Bewoners dupe van kapotte geluidsschermen langs A10: herrie, fijnstof en benauwdheid

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Henk Truyens, achter hem Jiska Klein, Gerda Versluis en Joost Dorenstouter met op de achtergrond de A10. Ⓒ foto Michel van Bergen

Amsterdam - Bewoners langs de ringweg in Amsterdam-Noord klagen over gezondheidsklachten, fijnstof en geluidsoverlast als gevolg van de kapotte geluidsschermen langs de ringweg A10-Noord. Verkeerswethouder Melanie van der Horst wil dat de snelheid direct van 100 naar 80 kilometer per uur wordt verlaagd om de overlast te beperken. Rijkswaterstaat zegt een onderzoek naar geluidsoverlast af te wachten. Het geduld van de wethouder is op: „Deze bewoners zitten in een vreselijke situatie. Onacceptabel.”