Fiscalist van de sterren wekte indruk advocaat te zijn

Dat blijkt uit e-mails in bezit van De Telegraaf. Het is volgens de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Pieter van Regteren Altena onduidelijk wat de actuele status van de klacht is. De deken zegt echter begrip te hebben voor het punt dat de klager maakt.

Dat komt erop neer dat de fiscaal jurist onder andere op de website van zijn advocatenkantoor onvoldoende duidelijk maakt zelf geen advocaat te zijn. Onder het kopje advocaten prijken de namen van zijn vrouw, een collega en tot voor kort van Frank B.

Bekijk ook: Fiscalist van de sterren opgepakt

Niet beëdigd als advocaat

De vrouw van B. is advocaat, de kantoorgenoot ook. Maar Frank B. niet. Hij is als fiscaal jurist meester in de rechten, maar niet beëdigd als advocaat. Je als zodanig uitgeven, is strafbaar. Volgens de klager bij de Orde van Advocaten gebruikt Frank B. ook het briefpapier van het advocatenkantoor. Ook daarbij maakt hij niet expliciet duidelijk dat hij geen advocaat is.

De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten, Pieter van Regteren Altena, is er duidelijk over. ,,Op de website, op briefpapier, het moet duidelijk zijn wie wat doet op kantoor. Samenwerking tussen advocaten en fiscalisten mag, maar het moet wel helder zijn wie de advocaat is en wie niet’’, zegt hij. Van Regteren Altena voelt wel met de klager mee dat de website verwarrend is.

Van website gehaald

Inmiddels is fiscalist Frank B. van de website gehaald van zijn eigen kantoor. Hij raakte vorige week in opspraak na invallen bij zijn kantoor en huis. De fiscale opsporingsdienst FIOD verdenkt hem van het aanbieden van illegale trustdiensten en het doen van valse belastingaangiften.