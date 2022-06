Kleine personenbus vol kinderen gaat in vlammen op, iedereen in veiligheid gebracht

Ⓒ News United

Eibergen - Een personenbus met schoolkinderen is vrijdagmiddag op de N18 nabij Groenlo Eibergen in vlammen opgegaan, meldt een woordvoerder van de politie. Alle passagier en de chauffeur zijn veilig uit de bus. Niemand is gewond geraakt. De brand is inmiddels geblust, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op Twitter.