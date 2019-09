Ambtenaren bemoeiden zich met onderzoek kinderopvangtoeslag

Dat blijkt uit stukken die RTL en Trouw hebben opgevraagd. In de Kamer wordt er woest gereageerd. SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat ze ’in ieder geval onvolledig’ is geïnformeerd door verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

De affaire met de kinderopvangtoeslag gaat om een grote groep ouders bij wie de toeslag onterecht werd stopgezet door de Belastingdienst. Ze konden zich daar moeilijk tegen verdedigen omdat bewijs achter werd gehouden. De fiscus wilde in de zaak lang niet toegeven dat de Belastingdienst fout zat, terwijl ouders ondertussen in grote financiële problemen kwamen.

Fouten wegstrepen

Snel, die inmiddels wel erkent dat er zaken fout zijn gegaan in de hele affaire, liet onderzoek doen naar de gang van zaken bij de fiscus. Nu blijkt dat in concepten van dat onderzoek door ambtenaren is geschrapt. De onderzoekers stelden vast dat zij geen volledig beeld konden krijgen omdat ambtenaren via hun digitale rechten, de zogenoemde autorisaties, documenten konden wissen en aanpassen.

Het concept-rapport van de onderzoekers daarover werd door ambtenaren aangepast. Een van de ambtenaren mailde: „Ik heb in rood wat aanpassingen gedaan, om e.e.a. verder aan te scherpen, maar ook met het oog op het eventueel moeten verstrekken van dit stuk. Wat ik heb weggehaald is het onderzoek naar de autorisaties.”

Angst

Volgens Snel is het onderzoek weggehaald omdat het ’geen toegevoegde waarde’ zou hebben. Verschillende Kamerleden vinden echter dat dit wel toegevoegde waarde had gehad en dat de mails duidelijk maken dat de passage over dat onderzoek is geschrapt om een heel andere reden dan Snel zegt, namelijk vrees voor openbaarmaking.

„Er zou een onafhankelijk onderzoek zijn naar stukken die de Belastingdienst niet verschafte aan de rechtbank waardoor ouders zaken tegen de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire verloren”, vat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de zaak samen. „Welk hoofdstuk? Nou, het stuk waaruit blijkt wie documenten, die bij de rechtbank hadden moeten liggen, kon veranderen en wissen.”

Omtzigt wijst op de mail over het verwijderen van het onderzoek. „Zo haalt een ambtenaar even een stuk uit een onafhankelijk onderzoeksrapport weg. Hij/zij zegt ook letterlijk dit te doen omdat het anders verstrekt moet worden!”

Bekijk ook: Schadevergoeding voor gedupeerde ouders

Opheldering

Omtzigt en zijn SP-collega Leijten hebben samen opnieuw vragen gesteld aan Snel. Ze eisen bijvoorbeeld opheldering over hoe onafhankelijk het onderzoek nog is dat de bewindsman als zodanig gepresenteerd heeft. Ook willen ze weten of hij zelf nou vindt dat hij de Kamer juist en volledig heeft geïnformeerd over dat ambtenaren blijkbaar in dit onderzoek mochten schrappen.

Het is daarmee het zoveelste hoofdstuk in deze affaire die voor Snel een regelrecht hoofdpijndossier is geworden.