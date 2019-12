Man knijpt keel handhaver dicht in Mijnsheerenland

Volgens Rijnmond was het druk op de weg door een omleiding. Een gemeentelijke handhaver en een verkeersregelaar waren zaterdag aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden en te voorkomen dat sluipverkeer zijn kans greep.

Rond het middaguur raakte de handhaver in gesprek met een automobilist wat een file veroorzaakte. Een andere weggebruiker wilde de rij auto’s slim af zijn door via de stoep naar zijn nabijgelegen woning te rijden, waarop de handhaver hem aansprak.

In bijzijn van kinderen

Volgens de politie is het gesprek geëscaleerd waarop de automobilist, in bijzijn van zijn kinderen, mishandelde. Na de mishandeling is de man samen met zijn kinderen naar huis gelopen. De politie heeft de man later, in zijn woning, aangehouden.

Of de man vervolgd zal worden wordt nog bekeken door het Openbaar Ministerie.