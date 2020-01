Twee mensen in Verenigd Koninkrijk hebben nieuw coronavirus

De twee patiënten zijn lid van dezelfde familie. Ze krijgen specialistische medische hulp. Het is niet bekendgemaakt of deze mensen onlangs in China zijn geweest. Er worden tests uitgevoerd om te kijken of er meer mensen zijn besmet met het longvirus.

Vrijdag komen 83 Britten terug uit Wuhan, waar het virus uitbrak. In het vliegtuig zitten ook negentien Spanjaarden, een Pool, een Chinees, vier Denen en een Noor.

Eerder werd het virus vastgesteld in onder meer de VS, Duitsland, Frankrijk en Finland. In eerstgenoemde drie landen zijn er meerdere mensen geïnfecteerd. Toch gaat het om individuele gevallen die naar China zijn gereisd en, soms, een partner of kind hebben aangestoken.

Meer besmettingen, minder doden dan SARS

Qua besmettingen is het nieuwe coronavirus nu SARS voorbij. Die ziekte was wel veel dodelijker. Wereldwijd hebben ruim 9770 mensen het virus, meer dan 9600 van de gevallen zijn in China vastgesteld. Zeker 213 mensen zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij SARS waren er meer dan zevenhonderd slachtoffers.