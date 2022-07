Vrouw in scootmobiel zwaargewond bij aanrijding met vrachtwagen in Noordwijk

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - Een vrouw in een scootmobiel is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op De Hooge Krocht in Noordwijk.