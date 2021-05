Verwoestende drug 3-MMC wordt verboden

Experts sloegen al langer alarm. Bij Dimence verslavingszorg in Zwolle bijvoorbeeld was zo’n 41 procent van de patiënten verslaafd aan 3-MMC, vertelde psychiater Emma van der Meulen eind vorig jaar aan De Telegraaf. Jongeren worden compleet afhankelijk. „Het is net zo verslavend als cocaïne.”

"Het langste dat ik wakker ben geweest? Van vrijdagochtend tot dinsdagmiddag..."

3-MMC wordt meestal verkocht als kristalachtig wit poeder en kan worden geslikt, gesnoven of gespoten. Van der Meulen spreekt al tweeënhalf jaar dagelijks met verslaafden. „Ze ogen lamgeslagen. Veel 3-MMC-gebruikers hebben nergens zin in, omdat het enige wat ze nog leuk vinden in het leven de drug is. Sommige cliënten hebben inmiddels moeite met lopen of last van stuiptrekkingen in het gezicht. Het lijkt alsof het brein dusdanig is aangetast dat bepaalde normale handelingen erg bemoeilijkt worden.”

Doordat jongeren soms nachtenlang niet van de drugs kunnen slapen, krijgen ze psychotische ervaringen, waardoor ze agressief of zelfs suïcidaal kunnen worden. „Het langste dat ik wakker ben geweest? Toen stond ik vrijdagochtend op voor school. En tot dinsdagmiddag... Na een gevecht tussen mij, mijn broer en mijn vader, ben ik opgepakt”, vertelde voormalig gebruiker Melvin (19) eerder tegen De Telegraaf.

Ook het ministerie erkent de gevaren. „De legale status geeft deze drug een vals onschuldig imago, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf”, zegt staatssecretaris Blokhuis. „Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen.”

"Je wordt extreem geïrriteerd, agressiever. Depressie is ook herkenbaar. Slapen is niet meer mogelijk. Ik wil andere mensen ervoor behoeden. Het heeft een heel groot deel van mijn leven verpest."

Opiumwet

Het besluit van het kabinet volgt op een beoordeling van het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs). Die stelt ook dat het aantal gezondheidsincidenten toeneemt. De drugs komen nu op Lijst II van de Opiumwet. „Daarmee wordt het verboden. Een verbod geeft ook een signaal af aan gebruikers dat aan het gebruik van 3-MMC gezondheidsrisico’s zijn verbonden, zoals hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie die vaak aanleiding geven voor medische zorg”, meldt de Rijksoverheid.

Of het verbod gaat helpen? Ex-verslaafde Melvin toonde zich voorstander. „Want misschien gaan er straks minder mensen kapot aan omdat het minder makkelijk te verkrijgen wordt. Maar het kan ook weer averechts werken, want als iets illegaal is, maakt dat het ook weer aantrekkelijk om te doen”, zei Melvin tegen De Telegraaf. Hij wil jongeren waarschuwen. „Je wordt extreem geïrriteerd, agressiever. Depressie is ook herkenbaar. Slapen is niet meer mogelijk. Ik wil andere mensen ervoor behoeden. Het heeft een heel groot deel van mijn leven verpest. Ik ben vrienden kwijtgeraakt, en ging uit huis. Ik wil niet dat anderen dat hoeven meemaken.”