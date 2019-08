Vallende sterren van Perseïdenzwerm te zien

Volgens Weeronline is het behalve bewolking vooral de maan die roet in het eten kan gooien. Tijdens de piek is het namelijk volle maan, waardoor veel meteoren niet of moeilijk te zien zullen zijn.

Vorig jaar waren de Perseïden vooral in het zuidoosten van het land goed te zien. Toen konden zo'n 100 vallende sterren per uur worden geteld.

Wie ze wil zien, moet op een donkere plaats gaan staan, liefst op het open veld buiten de bebouwde kom, en naar het noordoosten kijken. De meteoren zijn te zien op ongeveer twee derde van de lijn tussen horizon en hoogste punt aan de hemel.