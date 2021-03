Vijftigste gorilla geboren in dierenpark Apenheul

Toen Apenheul in 1976 opende, trok het park de aandacht vanwege de loslopende kleine apensoorten en het bijzondere en grote gorilla-eiland. De in het wild bedreigde dieren op het eiland zijn vaak onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe gorilla is een kind van moeder Gyasi en vader Bao Bao, een zilverrug die sinds twee jaar in Apeldoorn woont.

Ⓒ Dierenpark Apenheul

Bao Bao heeft heel lang zonder vrouwen geleefd en had nog nooit gepaard. Hij kwam naar Apeldoorn met de bedoeling dat hij voor nageslacht zou gaan zorgen, want het is belangrijk dat het fokprogramma in dierentuinen zoveel mogelijk genenvariatie heeft. De genen van in Apeldoorn geboren mannelijke gorilla’s zijn over de hele wereld verspreid. Bao Bao heeft twee jaar de tijd genomen, maar is nu de leider van de gorillagroep geworden, aldus het park. Zijn eerste jong lijkt goed gezond.

Het geslacht van de jonge aap is nog niet bekend. Het dier heeft dus ook nog geen naam. Apenheul hoopt eind maart de deuren weer te kunnen openen. De jonge gorilla is dan meteen te zien.