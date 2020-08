Hillary Clinton: Joe Biden moet niet inbinden bij fotofinish

Hillary Clinton Ⓒ AFP

WASHINGTON - Hillary Clinton, die de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 verloor van Donald Trump, zegt dat de huidige Democratische kandidaat Joe Biden zijn verlies niet moet erkennen tot de laatste stem is geteld als de verkiezing uitloopt in een nek-aan-nekrace. Clinton houdt er rekening mee dat het door de vele briefstemmen lang kan duren tot alle stemmen geteld zijn.